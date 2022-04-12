Первый случай заражения новым штаммом коронавируса выявили в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Власти Южной Кореи подтвердили первый случай заболевания новым видом омикрон-штамма коронавируса XL. Об этом во вторник сообщает южнокорейский штаб по борьбе с инфекционными заболеваниями, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Ренхап».

Гибридный штамм XL выявлен у полностью вакцинированного человека в конце марта.

По заявлению южнокорейского штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями, они не ожидают большого отклонения штамма XL от существующих, но будут проводить эпидемиологическое исследование за гибридным вариантом.

Согласно официальным данным, в Южной Корее более 44,5 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса, что составляет порядка 86% от всего населения страны.

За истекшие сутки в Южной Корее зафиксировано более 210 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом, в результате чего общее число заболевших COVID-19 достигло 15,6 млн.

Как пишет «Ренхап», власти Южной Кореи в ближайшее время собираются смягчить действующие в стране ковид-ограничения, ожидается отмена социального дистанцирования и масочного режима.