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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Норвегии

27 Февраля 2020 08:06
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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Норвегии

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Норвегии. Это подтвердил вечером 26 февраля министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе. Пациентом является женщина из города Тромсе, расположенном на севере Норвегии, которая вернулась в текущие выходные из Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«После индивидуального осмотра были взяты анализы, первые из которых показали отрицательные результаты, однако последний все же показал небольшой, но положительный результат», - прокомментировала ситуацию представитель департамента Общественного здравоохранения (FHI) Норвегии Лайн Волд на срочной пресс-конференции в Осло.

По ее словам, в настоящее время зараженная коронавирусом помещена под домашний карантин, ее состояние оценивается как легкое недомогание. Представители департамента выясняют ее возможные контакты по прибытию в Норвегию, отмечая малую вероятность того, что она заразила других. Вместе с тем, Л. Волд отметила, что в случае обнаружения новых инфицированных, их также оперативно поместят под карантин.



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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Ильяс Омаров

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