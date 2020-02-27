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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Норвегии
ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Норвегии. Это подтвердил вечером 26 февраля министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе. Пациентом является женщина из города Тромсе, расположенном на севере Норвегии, которая вернулась в текущие выходные из Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«После индивидуального осмотра были взяты анализы, первые из которых показали отрицательные результаты, однако последний все же показал небольшой, но положительный результат», - прокомментировала ситуацию представитель департамента Общественного здравоохранения (FHI) Норвегии Лайн Волд на срочной пресс-конференции в Осло.
По ее словам, в настоящее время зараженная коронавирусом помещена под домашний карантин, ее состояние оценивается как легкое недомогание. Представители департамента выясняют ее возможные контакты по прибытию в Норвегию, отмечая малую вероятность того, что она заразила других. Вместе с тем, Л. Волд отметила, что в случае обнаружения новых инфицированных, их также оперативно поместят под карантин.
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