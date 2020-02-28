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Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Новой Зеландии

28 Февраля 2020 13:51
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Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Новой Зеландии

ОКЛЕНД. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила первый случай заражения короновирусом Covid-19 в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

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Вирус диагностирован у женщины, которая недавно прилетела из Ирана в Окленд через Бали. Состояние здоровья женщины улучшается.

Власти рекомендуют всем пассажирам летевшим самолетом авиакомпания Emirates из Бали в Окленд в среду обратиться в органы здравоохранения в случае обеспокоенности.


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Ключевые слова: Пневмония в Китае,
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