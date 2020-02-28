Новости
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Новой Зеландии
28 Февраля 2020 13:51
Поделиться:
ОКЛЕНД. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила первый случай заражения короновирусом Covid-19 в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.
Новости по темеПрезидента Монголии изолировали на 14 дней по прибытии на родину из Китая В Нигерии и Израиле подтверждены случаи заражения коронавирусом Более 36 тысяч человек вылечили от коронавируса в Китае
Вирус диагностирован у женщины, которая недавно прилетела из Ирана в Окленд через Бали. Состояние здоровья женщины улучшается.
Власти рекомендуют всем пассажирам летевшим самолетом авиакомпания Emirates из Бали в Окленд в среду обратиться в органы здравоохранения в случае обеспокоенности.
Ключевые слова: Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- В Беларуси коронавирус выявлен у студента вуза
- Президента Монголии изолировали на 14 дней по прибытии на родину из Китая
- В Нигерии и Израиле подтверждены случаи заражения коронавирусом
- Более 36 тысяч человек вылечили от коронавируса в Китае
- Замедление роста прогнозируется по всем крупным торговым партнерам РК – Аскар Мамин
- Нидерланды подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047