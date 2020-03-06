Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Бутане

ТХИМПХУ. КАЗИНФОРМ - В Королевстве Бутан сообщили в четверг о первом случае заражения коронавирусом в стране. Согласно публикации канцелярии премьер-министра в Facebook, вирус диагностирован у 76-летнего американского туриста, который прибыл в страну в начале марте. До этого мужчина побывал в Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Напомним, в конце января в Индии объявили о первом подтверждённом случае заражения коронавирусом.

Во вторник глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил что, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 90 000.

В четверг Соединенные Штаты сообщили о 158 случаях заражения новым коронавирусом в стране.