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    10:58, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Первый случай заражения человека вирусом оспы обезьян выявили во Вьетнаме

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    ХАНОЙ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Во Вьетнаме выявили первый случай заражения человека вирусом оспы обезьян. Об этом сообщил в понедельник департамент здравоохранения Хошимина, где обнаружили заболевшего, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Благодаря четкому контролю и надзору в городе выявлен первый случай оспы обезьян. Сектор здравоохранения продолжает контролировать ситуацию с распространением заболевания», - заявил директор городского департамента здравоохранения Тан Чи Тхыонг.

    В прошлом месяце местный Минздрав распорядился усилить контроль на границах для выявления и недопущения проникновения в страну вируса оспы обезьян. Все въезжающие во Вьетнам из стран или регионов, где были отмечены случаи заболевания, должны самостоятельно вести наблюдение за состоянием здоровья в течение 21 дня, а те, у кого проявляются такие симптомы, как сыпь, головная боль, лихорадка, озноб, боль в горле, недомогание, усталость или опухшие лимфатические узлы, должны немедленно обратиться в медицинские учреждения. Люди с этими симптомами должны быть помещены во временную изоляцию для дальнейшего тестирования и переведены в медицинские учреждения для лечения, если это окажется необходимо.




    Фото:abcnews.go.com




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