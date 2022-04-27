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    09:08, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 выявили в Китае

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Штамм гриппа H3N8 встречается у лошадей, собак, домашней птицы и тюленей. Об этом говорится в заявлении Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно данным отчета, случай инфицирования штаммом птичьего гриппа H3N8 выявлен у ребенка четырех лет, проживающего в городе Чжумадянь в центральной провинции Хэнань (Центральный Китай). Во дворе его дома содержалась домашняя птица, а вблизи жилого помещения обитали дикие утки.

    5 апреля у ребенка поднялась температура, а 10 апреля он в связи с ухудшением состояния был госпитализирован в местное медицинское учреждение. 24 апреля Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил инфицирование пациента штаммом птичьего гриппа H3N8.

    По оценкам китайских эпидемиологов, штамм птичьего гриппа H3N8 пока не обладает способностью эффективно заражать людей.

    «Эта инфекция представляет собой случайную межвидовую передачу вируса от птицы к человеку и риск крупномасштабной эпидемии остается низким», - отмечается в документе.

    Штамм гриппа H3N8 встречается у лошадей, собак, домашней птицы и тюленей. Однако случаев заболевания человека этим штаммом вируса ранее зафиксировано не было.

    Китайские эксперты рекомендуют населению избегать контакта с больными и мертвыми птицами, и по возможности избегать прямого контакта с живыми пернатыми. Соблюдать гигиену питания, а также производить раздельно обработку сырых и готовых продуктов.

    Теги:
    Здравоохранение Китай Мировые новости
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