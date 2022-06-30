30 Июня 2022 14:18

Первый случай заражения человека оспой обезьян подтвердили в Турции

АНКАРА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Первый случай заражения вирусом оспы обезьян подтвердили в Турции. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Пациенту в возрасте 37 лет с ослабленным иммунитетом был поставлен диагноз оспа обезьян. Он находится в изоляции. Установлено, что других случаев (данного заболевания) при контакте (заразившегося) с другими людьми не обнаружено. Как известно, это заболевание передается не респираторно, а при тесном физическом контакте», - написал глава Минздрава республики на странице в Twitter.

Коджа не стал уточнять, в каком городе Турции был зарегистрирован первый случай заражения.

Во вторник ВОЗ опубликовала информационный бюллетень, согласно которому с начала года зарегистрировано 3413 подтвержденных лабораторным путем случаев заражения оспой обезьян в 50 странах и один летальный исход.

Со момента публикации 17 июня предыдущего информационного бюллетеня в восьми странах было выявлено 1 310 новых заразившихся.

Большинство случаев оспы обезьян (86%) приходится на Европейский регион. Далее следуют Америка (11%), Африка (2%), Восточное Средиземноморье (менее 1%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (менее 1%). В разрезе стран наиболее высокая заболеваемость сейчас в Великобритании, где оспой обезьян заразились 793 человека, а также в Германии (521), Испании (520), Португалии (317), Франции (277), Нидерландах (167) и США (142). В остальных 43 государствах и территориях число заболевших не превышает 100. Единственный на сегодняшний день летальный исход зарегистрировали в Нигерии.

Также ранее сообщалось, что Администрация Президента США Джо Байдена начнет распространять вакцины от оспы обезьян по всей стране при увеличении случаев заболевания среди населения.

Министерство здравоохранения и социальных служб США направит 56 тыс. доз вакцины «Jynneos» в районы с высоким уровнем передачи инфекции. В течение нескольких недель будут распространены еще 240 тыс. вакцин. Власти ожидают, что к концу осени будет доступно не менее 1,6 млн доз.