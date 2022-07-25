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Первый случай заболевания оспой обезьян выявили в Японии
25 Июля 2022 21:32

Первый случай заболевания оспой обезьян выявили в Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Японии выявили первый случай заболевания вирусом оспы обезьян. Случай зарегистрирован в понедельник в Токио, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Согласно сообщению, первым инфицированным оспой обезьян оказался 30-летний мужчина, который вернулся из Европы в Японию в июле.

По информации администрации Токио, пациент почувствовал недомогание 15 июля. У него наблюдались повышенная температура, сыпь, головная боль.

В настоящее время пациент находится в больнице.

В понедельник в Токио прошло совещание по вопросам реагирования на вероятную вспышку оспы обезьян в стране.

Как ранее сообщалось, 23 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка оспы обезьян представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. По последним данным зарегистрировано более 16 тыс. случаев заболевания оспой обезьян в 75 странах.


Фото: english.kyodonews.net


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Автор:
Корреспондент
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