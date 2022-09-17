Первый случай заболевания оспой обезьян выявили в материковой части Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Первый случай заболевания оспой обезьян выявили в материковом Китае, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

По информации CCTV, первый завозной случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в городе Чунцин (Юго-Западный Китай). Носитель вируса оспы прибыл из-за рубежа.

В ходе нахождения на карантине у прибывшего в г.Чунцин гражданина обнаружили симптомы болезни – сыпь на теле. После того как медики диагностировали у пациента заражение оспой обезьян, он был изолирован. Состояние носителя оценивается как стабильное. Близкие контакты пациента также помещены под изолированное медицинское наблюдение.

Муниципальная комиссия по делам здравоохранения отмечает, что благодаря активным мерам реагирования этот завозный случай заболевания оспой обезьян взят под эпидемиологический контроль при въезде в Чунцин, риск передачи инфекции оценивается низким.