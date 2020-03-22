Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК в Telegram, на сегодня в стране подтверждено 58 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 31 случай, Алматы – 23 случая, Караганде - два случая, Алматинской области - один случай, Актюбинской области - один случай.