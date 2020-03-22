Новости
Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Актюбинской области
22 Марта 2020 20:33
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеВ Нур-Султане ужесточили требования в период карантина Еще один случай заболевания коронавирусом выявлен в Алматы Жители Алматы и Нур-Султана устраивают концерты на балконах
Как сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК в Telegram, на сегодня в стране подтверждено 58 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 31 случай, Алматы – 23 случая, Караганде - два случая, Алматинской области - один случай, Актюбинской области - один случай.
Ключевые слова: Актюбинская область, Коронавирус в РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- В Нур-Султане ужесточили требования в период карантина
- Еще один случай заболевания коронавирусом выявлен в Алматы
- Казахстанцев попросили сдать билеты на поезда в Нур-Султан и Алматы
- Алтай Кульгинов: Всех прилетевших из-за границы пассажиров размещают в медицинский стационар в Нур-Султане
- Такие действия незаконны - аким Алматы о тех, кто пытается обойти блокпосты
- Ежедневно выпускается около 30 тысяч масок в Актюбинской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Нургуль Калиева
954-047