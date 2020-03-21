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Первый случай заболевания коронавирусом в Алматинской области и 53 подтвержденных случая COVID-19 по стране

21 Марта 2020 12:31
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Первый случай заболевания коронавирусом в Алматинской области и 53 подтвержденных случая COVID-19 по стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, в городе Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

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На 12:00 часов 21 марта 2020 года в Казахстане подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 28 случаев, Алматы – 22 случая, Караганде - 2 случая, городе Талдыкорган - 1 случай.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус в РК,
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