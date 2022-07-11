11 Июля 2022 11:15

Первый случай заболевания холерой подтвердили в китайском городе Ухань

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Первый случай заболевания холерой подтвердили в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Об этом сообщает агенство «Синьхуа» со ссылкой на местный штаб по контролю и профилактике заболеваний, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным штаба, 9 июля больной с подозрением на заболевание холерой был выявлен в общежитии Уханьского университета. У пациента наблюдались диарея, рвота и жар.

После проведенных исследований случай диагностирован как холера. Пациент находится под медицинским наблюдением.

Новых случаев заболевания холерой не выявлено.

Местные власти рекомендовали Уханьскому университету усилить санитарно-эпидемиологический контроль и провести широкую разъяснительную работу среди студентов и преподавателей этого вуза по вопросам профилактики и борьбы с кишечными инфекционными заболеваниями.





Фото: st1.uvnimg.com