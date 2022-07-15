15 Июля 2022 14:00

Первый случай оспы обезьян зафиксировали в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде выявлен первый случай заражения оспой обезьян у человека, прибывшего из-за границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Alarabiya.Net.

По данным министерства здравоохранения, инфицированный в настоящее время находится под медицинским наблюдением и получает помощь в соответствии с утвержденными медицинскими процедурами.

Контактировавших с больным лиц проверили на оспу обезьян, их тесты оказались отрицательными. Ни у одного из близких контактов больного не было симптомов.

Власти также заявили, что они хорошо подготовлены к любым дальнейшим событиям и призвали общественность следовать медицинским инструкциям, особенно во время поездок.

Оспа обезьян представляет собой вирусное заболевание, вызывающее гриппоподобные симптомы и поражения кожи. Очень схожа с вирусом оспы, в течение многих лет фиксировалась преимущественно на африканском континенте, но в последние месяцы распространилась по Европе и США. Болезнь часто длится от двух недель до месяца и может быть смертельной.





Фото: english.alarabiya.net