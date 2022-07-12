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Первый случай оспы обезьян подтвердили в России
12 Июля 2022 13:24

Первый случай оспы обезьян подтвердили в России

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Первый случай оспы обезьян зафиксировали в России, заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью. Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора, уполномоченное проводить соответствующие тестирования. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян», - говорится в сообщении.

Заболевание оспой обезьян у пациента протекает в легкой форме, угрозы жизни нет.

«Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет», - говорится в сообщении ведомства.

Лица, контактировавшие с пациентом, заразившимся оспой обезьян, установлены, они находятся под медицинским наблюдением. Возможность дальнейшего распространения вируса купирована, заявили в Роспотребнадзоре.

«Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один. Все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медпомощь. За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», - говорится в сообщении.


Фото:tass.ru

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