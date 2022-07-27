27 Июля 2022 13:49

Первый случай оспы обезьян обнаружен у беременной женщины в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что в США был зарегистрирован первый случай оспы обезьян у беременной женщины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Доктор Джон Брукс рассказала, что женщина родила здорового ребенка, который не заразился болезнью от своей матери во время беременности. Новорожденный прошел профилактическое лечение препаратами, разрешенными управлением по контролю за продуктами и лекарствами. В настоящее время здоровью мамы и ребенку ничего не угрожает.

Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает, что беременные женщины относятся к группе «особо повышенного риска» из-за тяжелых исходов от оспы обезьян.

Исследование, проведенное в 2017 году с участием четырех беременных женщин с оспой обезьян в Демократической Республике Конго, показало, что три случая привели к смерти плода.

Противовирусный препарат «Tecovirimat», также известный как «TPOXX», не вызывал побочных эффектов при применении на животных. Вакцина «Jynneos», которая предлагается людям из группы риска в США, была изучена на беременных животных и не вызвала опасений.

Поскольку отсутствуют данные об исследовании лекарств на беременных, медицинские работники должны обсуждать риски и преимущества использования данных препаратов с пациентами для принятия совместного решения.

Данный инцидент произошел всего через несколько дней после того, как органы здравоохранения США подтвердили первые два случая оспы обезьян у детей.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом-Гебреисус выразил обеспокоенность возможностью распространения вируса среди групп высокого риска, включая детей, людей с ослабленным иммунитетом и беременных женщин.





Фото: m24.ru