Первый случай коронавируса выявлен в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане подтвердился первый случай заболевания коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия РУ.

Сегодня, 15 марта, в 06:00 в лаборатории Республиканского института вирусологии коронавирусная инфекция COVID-19 была обнаружена у гражданина Узбекистана, побывавшего во Франции. Об этом сообщает Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана в своем аккаунте в Twitter.