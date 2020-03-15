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Первый случай коронавируса выявлен в Узбекистане
15 Марта 2020 12:02
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ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане подтвердился первый случай заболевания коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия РУ.
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Сегодня, 15 марта, в 06:00 в лаборатории Республиканского института вирусологии коронавирусная инфекция COVID-19 была обнаружена у гражданина Узбекистана, побывавшего во Франции. Об этом сообщает Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана в своем аккаунте в Twitter.
— inform.kz inform.kz
Ключевые слова: Узбекистан, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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