Первый случай коронавируса в Актюбинской области: изолированы 58 человек, прибывших на самолете

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области зафиксирован первый случай коронавируса. Актюбинка прибыла вчера самолетом из- за границы. Всего на борту самолета находилось 58 человек, которые на данный момент изолированы. Об этом сегодня в ходе онлайн выступления на площадке региональной службы коммуникаций рассказал руководитель управления здравоохранения Асет Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известно, что самолет прибыл из-за рубежа с транзитом из Москвы, все пассажиры - жители Актюбинской области и других регионов Казахстана.

«Эпидситуация в регионе стабильная. Зарегистрирован первый случай вирусоносительства. Пациентка прибыла вчера утренним рейсом, сразу была изолирована, ее диагноз был лабораторно подтвержден. Состояние пациентки удовлетворительное, проводятся лечебные мероприятия. Проведена работа по резервации всех контактных лиц. Вчера этим самолетом из Москвы прибыло 58 человек, из них 57 контактных лиц. Все изолированы, взяты у всех анализы, состояние удовлетворительное. Еще 38 человек, прибывших из других стран находятся на домашнем карантине», - говорит Асет Калиев.

Асет Калиев опроверг информацию о больной коронавирусом, рассылаемой со вчерашнего дня в сети WhatsApp, а также информацию, что заболевший является жителем Хромтау.

«Информация, рассылаемая по сети WhatsApp не соответствует действительности, просим обращаться к официальным источникам», - сказал он.

Также он отметил, что пока дороги в Актюбинской области закрывать не будут и карантин не объявят.

«Вопрос по закрытию дорог не стоит, эпидситуация остается стабильной. О карантине речь не идет. Если количество пациентов увеличится, тогда этот вопрос будет рассматриваться», - сказал он.