Первый случай коронавируса подтвержден в Германии
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Первый случай нового коронавируса подтвержден в Германии. Об этом заявил представитель Министерства здравоохранения Баварии поздно вечером в понедельник, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство DPA.
Пациент - мужчина из города Штарнберг в федеральной земле Бавария, примерно в 30 километрах к юго-западу от Мюнхена.
«Он находится под наблюдением медицинского персонала и находится в изоляции», - говорится в заявлении.
Представитель министерства здравоохранения Баварии сказал, что риск заражения для жителей был оценен как низкий.
Те, кто имел тесный контакт с пациентом, были полностью проинформированы о симптомах, мерах гигиены и о том, как распространяется вирус.
Случаи коронавируса также были зарегистрированы в Южной Корее, Тайване, Таиланде, Непале, Вьетнаме, Саудовской Аравии, Сингапуре, США, Франции и Австралии.
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