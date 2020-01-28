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Первый случай коронавируса подтвержден в Германии

28 Января 2020 13:32
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Первый случай коронавируса подтвержден в Германии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Первый случай нового коронавируса подтвержден в Германии. Об этом заявил представитель Министерства здравоохранения Баварии поздно вечером в понедельник, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство DPA.

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Пациент - мужчина из города Штарнберг в федеральной земле Бавария, примерно в 30 километрах к юго-западу от Мюнхена.

«Он находится под наблюдением медицинского персонала и находится в изоляции», - говорится в заявлении.

Представитель министерства здравоохранения Баварии сказал, что риск заражения для жителей был оценен как низкий.

Те, кто имел тесный контакт с пациентом, были полностью проинформированы о симптомах, мерах гигиены и о том, как распространяется вирус.

Случаи коронавируса также были зарегистрированы в Южной Корее, Тайване, Таиланде, Непале, Вьетнаме, Саудовской Аравии, Сингапуре, США, Франции и Австралии.


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Ключевые слова: Германия, Пневмония в Китае,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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