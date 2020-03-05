Первый случай коронавируса подтвердили в Польше

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский подтвердил первый в Польше случай заражения коронавирусом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на польский минздрав.

Как отмечается в официальном сообщении Министерства здравоохранения Польши, все процедуры были проведены на должном уровне, пациент находится в хорошем состоянии в больнице. Всего было проведено 584 теста, и только один результат оказался положительным.

«Как мы и обещали, как только появится положительный результат теста, мы сразу же сообщим об этом, и сегодня это произошло. Мы получили положительный результат первого пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Польше», - сказал Лукаш Шумовский на специальной пресс-конференции в среду.





По его словам, пациент находится в больнице в городе Зелёна-Гура, он приехал из Германии. Все лица, контактировавшие с ним, находятся на карантине.