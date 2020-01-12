Первый случай ареста за вождение в нетрезвом виде зафиксировали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 11 января в силу вступил Закон, усиливающий ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Первый случай был зафиксирован в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

11 января сотрудниками полиции была задержана автомашина под управлением 37-ми летнего жителя Караганды, от которого исходил запах алкоголя. Как выяснилось, ранее он в 2018 году судом был лишен права управления. Однако вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушитель сразу же был водворен в ИВС и в отношении него с санкции суда избрана мера пресечения связанная с изоляцией от общества. Ему грозит до 5-ти лет лишения свободы с пожизненным лишением прав.

«Это первое правонарушение, совершенное в Карагандинской области, после вступления в силу Закона усиливающего ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Со стороны Департамента полиции ко всем правонарушителям, будут применяться такие же жесткие меры. Поэтому, обращаюсь ко всем гражданам, перед тем как сесть за руль, подумайте стоит ли лишать себя свободы этим глупым поступком», - сообщил начальник следственного управления Департамента полиции области Алмаз Саламатов.

Кроме того, Законом усилена ответственность за скотокрадство, изнасилование, кражи с проникновением, браконьерство и сбыт наркотических средств, их рекламу и пропаганду.