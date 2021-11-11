Первый шахматный онлайн-турнир для осужденных прошел в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области прошел первый онлайн-турнир для осужденных «Шахматный дебют. Стратегия успеха», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, игра в шахматы онлайн для осужденных была организована в регионе впервые. За основу взято положение о проведении аналогичного мероприятия в Республике Беларусь.

«Имея технические возможности, доступ к сети Интернет на базе сайта Lichess.org, в котором предусмотрена бесплатная опция организации шахматных турниров в онлайн-режиме, учреждения УИС области провели отборочные туры на местах и уже лучшие из заключенных-шахматистов приняли участие в онлайн-турнире», - рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

Всего было заявлено 12 претендентов на победу в республиканском и международном турнирах. Координировал работу шахматных поединков тренер - кандидат в мастера спорта, чемпион Акмолинской области Серик Бигожин.

«Игра получилась довольно захватывающей, я впервые работал с такой категорией игроков-шахматистов. Хочу отметить, что есть толковые ребята, если потренироваться, они могли бы претендовать и на победу в играх другого уровня. Интересный вариант дебюта показал в игре осужденный учреждения ЕЦ-166/4 Артем Карапетян, выдержав дебютную стадию, сохранил все элементы шахматного искусства», - поделился тренер.

По итогам областного турнира среди осужденных первое место присуждено Артему Карапетяну, второе - Даурену Бекееву, третье - Темиграли Валиеву.