Первый рейс с казахстанскими спортсменами вылетит в Пекин 27 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда вылетит первый рейс с казахстанскими спортсменами в Пекин? Об этом рассказал Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По фристайл-акробатике выступят лидер команды Жанбота Алдабергенова, Акаржан Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев. У конькобежцев Международная федерация подтвердила 12 лицензий. В этом сезоне команда выступала во всех кубках мира и во всех этапах, показала хорошие результаты. В шорт-треке примут участие Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Яна Хан и Ольга Тихонова. В горнолыжном спорте выступят Захар Кучин и Александра Троицкая. По прыжкам на лыжах с трамплина выступят Сергей Ткаченко и Данил Васильев», - отметил Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков.

По его словам, первый рейс вылетит 27 января по плану из Нур-Султана через Алматы в Пекин. Рейс организовывается с применением всех мер безопасности. Основная часть команды вылетит 27 января и три группы вылетят из Европы чуть позже.

Спортсмены, которые летят не из Казахстана (находящиеся за рубежом), вылетают 29 января и 3 февраля.

В составе Олимпийской команды Казахстана помимо 34 спортсменов, представителей комплексно-научных групп – 10, технический персонал, сервисмены, сотрудники Штаба.