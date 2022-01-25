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Первый рейс с казахстанскими спортсменами вылетит в Пекин 27 января

25 Января 2022 16:04
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Первый рейс с казахстанскими спортсменами вылетит в Пекин 27 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда вылетит первый рейс с казахстанскими спортсменами в Пекин? Об этом рассказал Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По фристайл-акробатике выступят лидер команды Жанбота Алдабергенова, Акаржан Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев. У конькобежцев Международная федерация подтвердила 12 лицензий. В этом сезоне команда выступала во всех кубках мира и во всех этапах, показала хорошие результаты. В шорт-треке примут участие Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Яна Хан и Ольга Тихонова. В горнолыжном спорте выступят Захар Кучин и Александра Троицкая. По прыжкам на лыжах с трамплина выступят Сергей Ткаченко и Данил Васильев», - отметил Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков.

По его словам, первый рейс вылетит 27 января по плану из Нур-Султана через Алматы в Пекин. Рейс организовывается с применением всех мер безопасности. Основная часть команды вылетит 27 января и три группы вылетят из Европы чуть позже.

Спортсмены, которые летят не из Казахстана (находящиеся за рубежом), вылетают 29 января и 3 февраля.

В составе Олимпийской команды Казахстана помимо 34 спортсменов, представителей комплексно-научных групп – 10, технический персонал, сервисмены, сотрудники Штаба.


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#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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