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Первый рейс с казахстанцами вылетел из Польши

28 Февраля 2022 15:44
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Первый рейс с казахстанцами вылетел из Польши

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Самолет Airbus A321 авиакомпании Air Astana вылетел за казахстанцами из Атырау в Катовице сегодня, в 09:53 по алматинскому времени. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Рейс из Катовице вылетел в 10:30 и прибывает в Атырау в 19:20. После дозаправки прибытие самолета в Алматы ожидается в 00:30. По информации МИД РК, на этом самолете из Катовице в Алматы с техпосадкой в Атырау для дозаправки возвращается 175 казахстанцев.

Второй репатриационный рейс запланирован на 1 марта. Вылет из Катовице в 02:15 с прибытием в Атырау в 11:35.

Ранее сообщалось, для граждан Казахстана из польского города Катовице организуют три репатриационных рейса.

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#МИД РК   #Соотечественники   #Украина   #Видео   #Польша  
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