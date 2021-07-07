Первый рейс из Милана приземлился в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Вечером 6 июля, в День Столицы, приземлился в Алматы первый специальный прямой рейс авиакомпании NEOS, из Милана, с делегацией итальянских предпринимателей и тур-операторов на борту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Италии в Казахстане.

Их встречали Посол Италии в городе Нур-Султан Е.П. Паскуале Д'Авино, представители государственных органов и ведущие местные СМИ.

«Во время своего пребывания в Алматы делегация проведет серию деловых встреч с местными коллегами в целях развития двусторонних деловых, туристических и культурных отношений между Италией и Казахстаном, также в перспективе открытия в Алматы в 2022 году первого итальянского Института Культуры в Центральной Азии», - говорится в сообщении Посольства Италии.