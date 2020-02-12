Первый региональный турнир по киберспорту состоится в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде впервые пройдет региональный турнир по киберспорту Counter-Strike GO и FIFA 20 - Alaman Cup: Qarag’andy, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организатором турнира является управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области при поддержке АО «Қазақтелеком». Участвовать могут все казахстанцы старше 12 лет абсолютно бесплатно.

Призовой фонд составит 500 000 тенге (400 000 – CS GO, 100 000 - FIFA 20).

Зрителей на LAN-финале ожидают не только зрелищные матчи, но и любительские турниры Mortal Kombat 11, FIFA 20, конкурсы и викторины, а также косплей-шоу.

Турнир пройдет в 3 этапа:

15 февраля - открытые онлайн отборочные матчи. По итогам одна из лучших команд пройдет в финал турнира.

16 февраля - открытые LAN отборочные матчи. По итогам лучшая команда пройдет в финал турнира. Все матчи состоятся в Интернет-кафе LOG по адресу: ул. Лободы, 29.

23 февраля - финальные игры. Финал состоится в Центре Бокса имени Серика Сапиева.

Все матчи можно посмотреть онлайн на платформе Pinger.kz (только CS:GO).

Иногородним финалистам, прошедшим отборочные туры, будет предоставлено проживание и проезд только внутри территории РК.