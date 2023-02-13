Первый региональный представитель появился у КИСИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Назначен региональный представитель Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) по Актюбинской области. Им стал доцент кафедры Ассамблеи народа Казахстана и социально-политических дисциплин Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова, кандидат политических наук Асхат Кенесов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это первый опыт КИСИ, который реализуется в форме совместного проекта с Университетом Жубанова. В КИСИ уверены, что новый уровень сотрудничества даст импульс региональным исследованиям.

«КИСИ на постоянной основе проводит мониторинг социальных настроений в регионах. Мы видим, где возникают точки напряжения, даем аналитику и предложения по предупреждению и решению проблем. Часто наши сотрудники выезжают в города и села для проведения полевых работ. На основе результатов социологических экспедиций составляются доклады и записки о состоянии регионов. Мы видим, что эта работа очень эффективна. Поэтому решили масштабировать нашу методологию на республиканский уровень. Это позволит КИСИ «держать руку на пульсе» и своевременно предлагать руководству страны решения для проблем местного уровня», - сказал директор Казахстанского института стратегических исследований Еркин Тукумов.

Он подчеркнул, что для этой работы и нужны представители КИСИ в регионах. Местный эксперт постоянно находится в курсе событий, может принять непосредственное участие в мероприятиях госорганов. Аналитика от осведомленного эксперта позволит иметь детализированную картину о происходящих в Западном Казахстане процессах.

По мнению Еркина Тукумова, есть реальный шанс улучшить ситуацию в регионе через качественную аналитику. Правильные идеи, которые были вовремя реализованы, могут оказать куда более значительное влияние, чем простое увеличение бюджета на решение той или иной проблемы.

«Университет Жубанова является одним из старейших высших учебных заведений в Казахстане со своей историей, кадровым потенциалом и исследовательской базой. В этом году КИСИ отмечает 30-летие. Символично, что в свой юбилей мы переходим на новый уровень сотрудничества и кооперации. КИСИ по праву признан лучшим think-tank в Центральной Азии. Объединив наш исследовательский потенциал, мы можем обеспечить высокий уровень аналитики», - заключил глава КИСИ.

Фото: КИСИ