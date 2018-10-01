Первый региональный форум общественных советов прошел в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Результаты деятельности общественных советов обсудили на прошедшем в Таразе первом региональном форуме общественных советов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организаторами мероприятия, на котором был озвучен ряд рекомендаций, выступили департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Жамбылской области, а также общественный совет региона.

«За всё время существования такого образования, как общественный совет, была проведена обширная работа с обязательным учетом мнений и пожеланий людей. Ведь цель совета - это повышение активности людей, гражданского общества. Необходимо сделать прозрачными решения исполнительных органов, чтобы люди знали, о чем идет речь, были информированы. Созданные по поручению Главы государства в 2016 году общественные советы сегодня стали механизмом влияния на процесс принятия госорганами различных решений», - пояснил председатель общественного совета Жамбылской области Жандар Карибаев.

По его мнению, такая форма взаимодействия, диалога государства и гражданского общества, позволяет активным гражданам участвовать в общественной жизни, позитивно влияет на формирование подотчетного, транспарентного государства.

Пример деятельного вмешательства и наведения порядка в работе социального учреждения привел председатель общественного совета города Тараза Каржаубай Бекболатов: «На одном из прошедших заседаний общественного совета была обсуждена работа центра занятости населения города Тараза за прошлый 2017 год. По результатам мониторинга выяснилось, что по краткосрочным курсам обучение не прошли 86 человек, хотя в списках они были. Из 1 262 человек трудоустроено на постоянную работу 246 граждан. Тем не менее, 1416 человек, не получивших рабочие места, во время обучения получали стипендию от государства».



Касымхан Толендиев, директор ЖОФ РОО «Общенациональное движение против коррупции «Жанару» рассказал о предупреждении коррупции в органах внутренних дел: «В целях предупреждения коррупции в органах внутренних дел было проведено специальное заседание с личным составом специализированной службы охраны области, где были разъяснены нормы антикоррупционного законодательства, соблюдения норм этики государственных служащих. В рамках 31 шага Плана Нации рассмотрение жалоб граждан на действия полицейских, нарушающих этические нормы, будет осуществляться общественными советами, где будут рассматриваться заявления граждан, обратившихся по фактам нарушения норм этики полицейскими на общественном совете».

В ходе первого регионального форум общественных советов говорилось и о том, что на днях начал работу специальный сайт общественного совета. На этом интернет-ресурсе люди могут задавать свои вопросы и высказывать предложения.

Отметим, что в Жамбылской области на разных уровнях работают 12 общественных советов. В них по пяти направлениям работают пять постоянных комиссий, общая численность членов составляет 256 человек.

По итогам форума акиму города Тараза вынесены предложения по Центру занятости населения Тараза, руководитель этого учреждения был освобожден от занимаемой должности. В ходе форума были озвучены данные специальной мониторинговой группы по совершенным на территории региона коррупционным правонарушениям.

Фото - пресс-служба АДГСПК РК по Жамбылской области