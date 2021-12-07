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Первый ребенок по программе «Аңсаған сәби» родился в Павлодарской области

7 Декабря 2021 13:55
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Первый ребенок по программе «Аңсаған сәби» родился в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - О ребенке супруги мечтали десять лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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В этом году Павлодарской области по программе «Аңсаған сәби» выдано 290 квот против 46 в прошлом.

Одной из первых ее получила супружеская пара из Павлодара. Недавно на свет появился их первенец.

«Мы с супругом мечтали о малыше десять лет, уже опускались руки, – делится пережитым мама новорожденного. – Узнав о программе ЭКО, сдали необходимые анализы, прошли по всем критериям и встали в очередь на квоту».

Получив одобрение комиссии регионального управления здравоохранения, в рамках ОСМС супруги выбрали клинику в Нур-Султане.

«Уже весной я узнала, что беременна, – вспоминает женщина. – Мы с мужем плакали от счастья, что станем родителями. Спасибо большое за эту программу, ведь не у каждой пары есть финансы сделать ЭКО платно».

Как рассказала заведующая женской консультацией Айжан Маканова, пациентка встала на учет до 12 недель, следовала всем рекомендациям. Беременность после ЭКО протекала без осложнений и ничем не отличалась от естественной. Малыш родился весом 3,6 кг. И он, и его мама чувствуют себя хорошо.

«Бесплодным парам, которые приходят к нам на участки, рассказываем о программе «Аңсаған сәби», предлагаем предварительно пройти необходимое обследование и встать в очередь на получение квоты», – отметила Айжан Маканова.

На учете уже стоят несколько женщин, которые благодаря программе ЭКО под пристальным наблюдением врачей готовятся стать мамами.

К слову, в этом году из 290 квот, выделенных Павлодарской области, 98 положительных протоколов. В двух семьях ждут тройню, еще три пары ждут появления на свет двоен. В ожидании результатов еще 32 семейные пары.

– Это хороший показатель, на сегодняшний день почти сто пар в Павлодарской области в ожидании малышей. Все они воспользовались программой ЭКО «Аңсаған сәби», – говорит Гульнара Жармакина, руководитель отдела охраны здоровья матери и ребенка регионального управления здравоохранения.

Добавим, что выделенные на область квоты распределялись с приоритетом на сельчан – Павлодар и его сельская зона – 169 семейных пар, Экибастуз и его сельская зона – 50 пар, Аксу и его сельская зона – 20 пар, районы области – 51 семейная пара.

Программа «Аңсаған сәби» была запущена в этом году по поручению Президента страны.

Каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей. Поэтому количество квот в 2021 году по программе ЭКО в республике увеличилось в 7 раз.

Напомним, попасть в программу могут супружеские пары с первичным либо вторичным бесплодием по строго определенным показаниям. В очереди на ЭКО стоят пары, страдающие мужским бесплодием или женским бесплодием трубного происхождения. Как правило, супруги, не имеющие детей, обращаются к специалисту после пяти и более лет совместной жизни.

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#Павлодарская область   #Здравоохранение  
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