Первый ребенок по президентской программе «Аңсаған сәби» родился в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 октября 2021 года после успешной программы ЭКО в нашей стране родился первый ребенок по президентской программе «Аңсаған сәби». Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает МИА «Казинформ».

По данным Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины: малыш стал одним из первых в числе 25 тысяч детей, которые появились на свет благодаря ЭКО в Казахстане.

«Дана У., проживающая в поселке Талдыбулак Талгарского района, впервые обратилась в Институт репродуктивной медицины с отсутствием беременности 9 лет. Дана работает старшей медсестрой в Медицинском центре «Жас-Ай», и супруг - Куандык М., электрик, длительное время не могли позволить себе сделать ЭКО по финансовому положению.

Семейной паре было рекомендовано планирование беременности с помощью ЭКО по квоте по программе «Аңсаған сәби». Долгожданная первая беременность наступила после первой программы ЭКО по квоте у врача Косетовой Аяулым Берикболовны и 15 октября в №1 городском роддоме родился здоровый мальчик по имени Арман с весом 3156 кг и ростом 52 см», - написал Алексей Цой в Facebook.

Первая в Казахстане лаборатория ЭКО была открыта в 1995 году в Городском центре репродукции человека г. Алматы под руководством главного врача Джусубалиевой Тамары Муфтаховны.