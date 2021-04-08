Первый районный кризисный центр открыли в Карагандинской области
За помощью могут обратиться женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию или испытывающие домашнее насилие, несовершеннолетние мамы, а также женщины с инвалидностью или имеющие детей с ограниченными возможностями.
Центр располагает комфортными комнатами для проживания и отдыха, столовой, в которой организовано трёхразовое питание. В здании также оборудован медицинский кабинет. Одним словом, созданы все необходимые условия для стационарной социально-психологической адаптации людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Напомним, на совещании по бытовому насилию в акимате Карагандинской области глава региона Женис Касымбек дал поручение всем акимам городов и районов открыть кризисные центры на местах.
Стоит отметить, что среди районов области этот центр заработал первым.