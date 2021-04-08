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    14:25, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Первый районный кризисный центр открыли в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В посёлке Кушокы Бухар-Жырауского района заработал Центр поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он рассчитан на пять койко-мест. В кризисном центре у жертв бытового насилия есть возможность находиться в течение 6 месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За помощью могут обратиться женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию или испытывающие домашнее насилие, несовершеннолетние мамы, а также женщины с инвалидностью или имеющие детей с ограниченными возможностями.

    Центр располагает комфортными комнатами для проживания и отдыха, столовой, в которой организовано трёхразовое питание. В здании также оборудован медицинский кабинет. Одним словом, созданы все необходимые условия для стационарной социально-психологической адаптации людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

    Напомним, на совещании по бытовому насилию в акимате Карагандинской области глава региона Женис Касымбек дал поручение всем акимам городов и районов открыть кризисные центры на местах.

    Стоит отметить, что среди районов области этот центр заработал первым.


    Теги:
    Социальная поддержка Карагандинская область Общество
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