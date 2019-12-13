Первый районный фронт-офис миграционной службы открыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Мамлютском районе Северо-Казахстанской области начали работать фронт-офисы миграционной полиции и открытого акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в миграционном фронт-офисе работают специалисты миграционной службы и лицензионно-разрешительной системы. Установили платёжные терминалы, монитор, на котором транслируется разъяснительная информация по госуслугам, наладили электронную очередь. В этом же здании расположен участковый пункт полиции, на мониторы которого выведено изображение с камер внешнего видеонаблюдения.





Из всех подразделений полиции миграционная служба оказывает наибольшее количество государственных услуг. Начальник департамента полиции Марат Тулебаев дал указание создать современные фронт-офисы в отделах миграционной службы во всех приграничных районах области.





В этот же день в Мамлютке запустили фронт-офис «Открытого акимата» и центр занятости в формате оpen space. По информации пресс-службы антикоррупционного ведомства, на первом этаже здания работают специалисты сферы сельского хозяйства, ЖКХ, образования, юрист и консультант по госуслугам.





«Необходимо, чтобы аким района тоже проводил приём граждан на базе «Открытого акимата». Вместе с тем сотрудники офиса должны собирать и анализировать предложения жителей, направленные на улучшение жизни в селе», - отметил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции Ернар Баянгазин.

Подобные фронт-офисы работают в Петропавловске, районе Шал акына, Аккайынском и районе имени Г. Мусрепова.