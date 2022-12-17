Первый радиофармацевтический препарат произвели на базе Центра ядерной медицины в Астане

17 Декабря 2022, 00:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый радиофармацевтический препарат для проведения исследований онкопациентов произвели на базе Центра ядерной медицины Больницы Медицинского центра УДП в Астане, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие казахстанцы! В День Независимости страны хочу поделиться с вами достижениями за 4 года работы Больницы Медицинского центра Управления Делами Президента РК.

Только сейчас на базе недавно открытого циклотронно-производственного комплекса Центра ядерной медицины на базе Больницы Медицинского центра УДП произведен первый радиофармацевтический препарат 18-фтородезоксиглюкоза (18F-FDG) для проведения ПЭТ/КТ исследований онкологических пациентов», - написал руководитель Медицинского центра УДП РК Алексей Цой.

По его информации, до 2026 года в производство планируется ввести 9 радиофармпрепаратов, 8 из которых будут впервые произведены в Казахстане. В 2023 году в производство будут запущены следующие 3 новых РФП: 18F-NaF, 11c-MET, 18F-DOPA. Это позволит расширить спектр диагностических исследований для онкологических больных и проводить ПЭТ/КТ исследования с этими препаратами в нашей стране без посещения зарубежных стран.

«Диагностика различных видов онкологических заболевании на ранней стадии помогает продлить жизнь пациентов без риска прогрессирования заболевания. Здесь планируется не только диагностировать онкологию, но и расширить диагностические возможности медицины страны в области кардиологии и неврологии.

На сегодняшний день Центр ядерной медицины больницы Медицинского центра - один из немногих проектов в стране, объединяющий возможности новейшего высокотехнологичного производственного и медицинского оборудования и опыт ведущих специалистов в области радиоизотопной диагностики, производства радиофармпрепаратов для службы здоровья нации», - отметил Алексей Цой.