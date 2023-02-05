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Первый пуск 2023 года с Байконура покажут в прямом эфире

5 Февраля 2023, 10:43
Первый пуск 2023 года с Байконура покажут в прямом эфире

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур решением государственной комиссии началась заправка ракеты носителя «Протон-М» топливом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно циклограмме предстартовой подготовки, заправка начинается за шесть часов до старта. Как сообщалось, пуск «Протона-М» с разгонным блоком ДМ-03 и спутником «Электро-Л» назначен на 5 февраля в 15 часов 12 минут по времени Астаны с 81-ой площадки космодрома Байконур.

Прямая трансляция о запуске метеоспутника «Электро-Л» с Байконура будет вестись в социальных сетях, и все желающие смогут увидеть в эфире старт тяжелой ракеты «Протон».

Начало прямого эфира 5 февраля, в 14:30 по времени Астаны, за 40 минут до старта.

Февраль 2023 года выдался напряженным для космодрома Байконур. В течение двух недель, с 5 по 20 февраля планируется произвести три космических запуска с помощью ракет-носителей «Протон-М» и «Союз-2».

Как ранее сообщалось, Казахстан и Россия договорились о поэтапном сокращении пусков ракет-носителей «Протон» с космодрома Байконур с 2016 года, завершив их запуски в 2026 году. К слову, в 2022 году состоялся всего один пуск «Протона» с Байконура, предстоящий старт был перенесен с конца прошлого года на начало текущего года.


Фото: Космический центр «Южный»


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