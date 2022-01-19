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Первый пуск 2022 года с Байконура назначен на середину февраля

19 Января 2022 05:25
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Первый пуск 2022 года с Байконура назначен на середину февраля

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур ведется подготовка к первому запуску 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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К старту готовится транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-19» по программе снабжения Международной космической станции. По информации пресс-службы Роскосмоса, на техническом комплексе площадки № 254 космодрома Байконур начат заключительный этап наземной подготовки космического грузовика.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным кораблем «Прогресс МС-19» запланирован на 15 февраля 2022 года в 10 часов 25 минут по времени Нур-Султана с № 31 площадки космодрома Байконур.

Это будет первый пуск с космодрома Байконур в 2022 году. Напомним, Байконур успешно завершил пусковую программу 2021 года. В минувшем году с Байконура было осуществлено 14 пусков, причем абсолютное большинство пусков (12) – это ракеты-носители «Союз-2», и два пуска было произведено ракетой «Протон М».


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#Освоение космоса   #Байконур  
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Автор:

Сара Кабикызы

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