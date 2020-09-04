Первый промышленный парк открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась презентация первого в городе промышленного парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Компанией «Almaty Finance», дочернее предприятие СПК «Алматы», представлен журналистам первый алматинский промпарк компании ТОО «Ala Estate»в Наурызбайском районе.





Объект открылся в рамках госпрограммы «Almaty Business 2025» в ноябре прошлого года.





Директор департамента сопровождения проектов компании «Almaty Finance» Нуржан Садыков рассказал журналистам о схеме поддержки на представленном объекте.





«Суть проекта заключалась в реконструкции и модернизации существующих производственных площадей. Также была поставлена задача по созданию на территории этого промышленного парка единого кластера, то есть размещение проектов схожей направленности. При этом аренда предлагается по невысокой и фиксированной ставке 1000-1200 тг за 1 кв.м. на 5-7 лет. Первый проект связан с организацией производства мебели, который реализует компания «Furnita». Здесь был достигнут двойной эффект. То есть, мы поддержали строительство самого промышленного парка. А уже на его территории при нашей поддержке реализуется проект по производству мебели. И если промпарк мы финансировали под 6 % годовых, то мебельный проект финансировался уже под 2 %. Мы предлагаем кредиты под 2 и 6 % до 7 лет на инвестцели, до 3 лет – на поддержку оборотного капитала без комиссии. Уникальность программ кредитования заключается в том, что мы взаимодействуем с клиентом напрямую и оказываем комплекс услуг», - сказал он.

По словам представителя «Almaty Finance», есть еще ряд преимуществ для предпринимателя. В частности, отсутствие каких-либо комиссий за рассмотрение проектов. Кроме того, партнерам предоставляется возможность комплексного обслуживания в «Доме инвестиций», где расположены компания «Алматы финанс», Центр предпринимательства «Qolday», микрофинансовая организация «Алматы». При этом сроки утверждения финансирования сократились с 30 до 5-10 рабочих дней.

В дальнейшем на территории Алматы уже планируется создание до шести подобных промпарков. При этом инвестор намерен поддерживать проекты в сфере креативной индустрии, строительстве социальных объектов, развитии проектов обрабатывающей промышленности, развитии сети нестационарных объектов торговли. Как говорят в «Almaty Finance», это могут быть и промышленные парки, и сервисные центры, оказывающие бытовые услуги, и магазины нового формата «в шаговой доступности».

В рамках программ такой поддержки одобрено 29 проектов на сумму 6,6 млрд тенге, из них профинансировано 17 проектов на 5,4 млрд тенге с 214 рабочими местами. Также на рассмотрении находятся проекты на сумму 1,7 млрд тенге.

Основной акцент делается на новые районы города, на его окраины для того, чтобы устранить дисбаланс по бизнес-климату между центром и периферией.