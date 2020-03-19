Первый Президент внес огромный вклад в продвижение миротворческих и антиядерных инициатив – Амина Жарылгапова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев внес огромный вклад в укрепление позиций Казахстана в мире, продвижение миротворческих и антиядерных инициатив. Такое мнение выразила эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента РК Амина Жарылгапова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается внешнеполитических инициатив, Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев внес огромный вклад в укрепление позиций Казахстана в мире, продвижение миротворческих и антиядерных инициатив. А также в позиционировании Казахстана как авторитетной и эффективной площадки для проведения переговоров противоборствующих сторон. Это именно то наследие, которое предстоит сберечь и развить действующему президенту», - отметила Амина Жарылгапова.

Как рассказала эксперт, в марте прошлого года, с самого начала вступления Касым-Жомарта Токаева в должность Главы государства, им было принято решение продолжить курс, начатый Нурсултаном Назарбаевым.

«О своем плане Касым-Жомарт Токаев объявил в рамках официального выступления на совместном заседании палат Парламента. В течение прошлого года правительство придерживалось этого курса.

Речь идет не столько о моментальном обновлении возрастного порога управленцев, сколько о самом решении и намерении изменения устоявшегося порядка вещей, а значит и изменения кадрового состава. Безусловно, в силу возраста ряд политиков покидают свои должности, открывая возможности для молодого поколения. И молодежь сегодня ориентирована на новые методы и подходы в работе, где широко задействована та же цифровизация, способность своевременно реагировать на постоянно меняющиеся реалии XXI века. В то же время, сохранение прежнего курса определяет общее развитие Казахстана, а это в первую очередь - сохранение стабильности и планомерное движение для вхождения в 50 наиболее конкурентоспособных стран», - подчеркнула эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента РК Амина Жарылгапова.

Как отметила эксперт, Елбасы стоял у истоков независимости. Именно под его личным руководством создавались государственные институты, налаживались связи с внешними игроками, шел процесс формирования международного имиджа Казахстана. И в этом контексте Казахстан закрепил за собой право называться успешным, состоявшимся государством, которое выстраивает многовекторную политику в отношении партнеров.