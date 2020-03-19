Первый Президент в очередной раз показал пример ответственного политика - Ерлан Карин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня год, как Первый Президент Нурсултан Назарбаев добровольно сложил свои полномочия. Елбасы ушел с президентского поста на пике своего политического влияния, написал в Telegram советник Президента РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».
- Он мог спокойно реализовать свои полномочия до окончания своего президентского срока. Об этом говорили результаты всех президентских выборов, демонстрировавших широкую поддержку населения. Для казахстанцев Назарбаев был олицетворением всех объединяющих нацию ценностей – единства, стабильности, согласия. Но, несмотря на это, Первый Президент в очередной раз показал пример ответственного политика, - отмечает Ерлан Карин.
По его мнению, год назад для многих решение Нурсултана Назарбаева о добровольном сложении президентского мандата стало неожиданным, но теперь все понимают насколько дальновидным оно оказалось. Несмотря на сложности, ему удалось подготовить страну к трансформации и обеспечить мягкий транзит власти. В итоге, 9 июня 2019 года казахстанцы проголосовали за продолжение его курса. Начался новый календарь политической истории Казахстана. За этот год много чего произошло - он, действительно, был непростым для нас всех. Новому Президенту Касым-Жомарту Токаеву необходимо было продолжить прежний курс на развитие, и решать новые возникающие задачи. Но, то, как государство преодолевало новые вызовы, показало, какие сильные государственные устои были заложены Первым Президентом.
Даже в эти дни, когда весь мир борется с пандемией, когда в разных странах вводятся режимы ЧП, закрываются границы, казахстанские власти демонстрируют способность действовать быстро и на опережение. Государственная машина работает слаженно. Именно в такие моменты становится понятно, что государство состоялось и способно решать действительно сложные задачи, - отмечает советник Президента РК.
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