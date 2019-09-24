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Первый Президент РК провел встречу со спикером Меджлиса аш-Шура Омана

24 Сентября 2019 16:32
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Первый Президент РК провел встречу со спикером Меджлиса аш-Шура Омана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел встречу со спикером Меджлиса аш-Шура Омана Халидом Аль-Мауали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

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В ходе встречи Елбасы указал на заинтересованность Казахстана в укреплении и расширении торгово-экономического сотрудничества с Оманом.

«Мы заинтересованы в развитии отношений между двумя государствами. В виду отсутствия логистики у нас наблюдается низкий объем торговли. Сейчас же мы построили железную дорогу, ведущую от Каспия до Ирана. Теперь у нас появилась возможность для перевоза товаров. Нам необходимо развивать торговлю между нашими государствами», - сказал Первый Президент Казахстана.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Первый Президент - Елбасы,
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