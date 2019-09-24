Первый Президент РК предложил создать единый список террористических организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал парламентариев стран Евразии повысить эффективность совместной работы на законодательном тренде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует сплотить ряды внутри межпарламентского сообщества и повысить эффективность совместной работы на законодательном тренде. Большой пласт деятельности лежит в части гармонизации правовых актов. Так, важно разработать общее определение терроризма, сформировать единый список террористических, экстремистских организаций, организованных международных преступных группировок. Также видятся актуальные работы по разработке правовой базы при переходе мировой экономики в новую цифровую эпоху - эру искусственного интеллекта», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии, проходящего в столице Казахстана.

Он также отметил, что следует поставить законодательный заслон продаже наркотиков через Интернет с использованием электронных и криптокошельков.

«Одновременно необходимо не поддаваться соблазну политизировать международный парламентаризм. К примеру, исключая из диалога те или иные государства», - подчеркнул Елбасы.