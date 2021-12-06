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Первый Президент Казахстана встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым

6 Декабря 2021 18:25
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Первый Президент Казахстана встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нурсултан Назарбаев поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на прошедших президентских выборах, а также пожелал ему новых успехов в созидательной деятельности во благо братского народа Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

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«Предложенная Вами в ходе предвыборной кампании стратегическая программа «Новый Узбекистан» имеет четкие цели и ориентиры. Люди должны видеть, куда движется государство. В свое время я также выдвигал Стратегию «Казахстан – 2030», а потом и программу развития страны до 2050 года. И Вы знаете, что все годы на посту главы государства, я всегда уделял повышенное внимание развитию двусторонних связей между нашими странами», - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана отметил значение подписанной сегодня между главами двух стран Декларации о союзнических отношениях, открывающей новую страницу казахстанско-узбекских отношений.

«Нас связывают единая история, культура и традиции. Дружеские отношения между странами очень важны. Они помогают решать возникающие проблемы. Вы знаете, я пытался объединить пять стран нашего региона в экономический совет. Поэтому предложил создать Консультативный совет глав государств Центральной Азии. Благодарю Вас за поддержку этой инициативы», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, Ш. Мирзиёев подчеркнул, что все достижения Казахстана стали возможны благодаря мудрой политике Первого Президента. Кроме того, был отмечен весомый вклад Елбасы в становление и развитие казахстанско-узбекских отношений стратегического партнерства.

«Все 30 лет независимости Вы закладывали основу наших сегодняшних отношений. Вы всегда хотели, чтобы отношения между нашими странами были открытыми и доверительными. И за последние пять лет мы наблюдаем прорыв в этой сфере. Когда мы с Вами начинали работать, то торговый оборот между Узбекистаном и Казахстаном составлял 317 миллионов долларов, а в настоящее время он превышает 4,5 миллиарда долларов. Сегодня мы с Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым поставили амбициозную цель довести этот показатель до 10 миллиардов долларов за три-четыре года», - сказал Президент Узбекистана.


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#Узбекистан   #Первый Президент - Елбасы  
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