Первый Президент Казахстана встретился с Председателем Постоянного Комитета ВСНП Китая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана встретился с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев подчеркнул особый дружеский характер отношений, сложившихся между Казахстаном и Китайской Народной Республики.

«За всего годы нашей независимости мы строили самые близкие дружеские отношения с Китайской Народной Республикой. Наши отношения являются примером добрососедства для других стран. С Председателем Си Цзиньпином у нас сложились особые отношения, и я этим очень дорожу», - сказал Елбасы.





Первый Президент Казахстана отметил особую значимость IV совещания спикеров парламентов стран Евразии в деле укрепления межгосударственных отношений.В свою очередь Ли Чжаньшу передал Нурсултану Назарбаеву теплые слова приветствия Председателя КНР Си Цзиньпина.

Кроме того, Председатель Постоянного Комитета ВСНП рассказал о результатах переговоров с Президентом Казахстана, а также спикерами Сената и Мажилиса Парламента РК.

«У нас состоялись хорошие переговоры. Достигнута договоренность о том, что отношения между Китаем и Казахстаном получат дальнейшее развитие в новых условиях на фундаменте, заложенном Вами, Нурсултан Абишевич и руководством Китая», - сказал Ли Чжаньшу.

Напомним, главы делегаций ряда государств прибыли в Казахстан для участия в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», которое стартует 24 сентября в Нур-Султане.