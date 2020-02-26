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Первый Президент Казахстана принял турецкого политолога Кюршада Зорлу
26 Февраля 2020 17:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана, Елбасы Нурсултан Назарбаев принял турецкого политолога, профессора Кюршада Зорлу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
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В ходе встречи Елбасы поблагодарил профессора Кюршада Зорлу за его интерес к изучению истории становления Казахстана.
«Знаю, что Вы написали книгу. Сегодня в газете « Егемен Қазақстан « ей была посвящена большая статья. Вы раскрываете ключевые аспекты развития Казахстана и отмечаете важность единства тюркского мира», - сказал Нурсултан Назарбаев.
Кюршад Зорлу выразил благодарность за встречу, подчеркнув выдающиеся заслуги Первого Президента в деле построения независимого Казахстана.
Ключевые слова: Турция, Тюркский мир, Первый Президент - Елбасы,
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