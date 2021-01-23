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    18:45, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Первый Президент Казахстана принял акима Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана принял акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    Во время встречи аким столицы проинформировал Елбасы о планах дальнейшего градостроительства и предпринимаемых мерах по стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.

    По информации А. Кульгинова в 2020 году в столицу было привлечено свыше одного триллиона тенге инвестиций для реализации значимых проектов по развитию города и созданию комфортных условий для горожан. В ходе обсуждения отдельное внимание было уделено вопросам реализации проектов в сферах образования, здравоохранения, промышленности, жилищного строительства и инфраструктурного развития.

    Кроме того, аким г. Нур-Султана рассказал о мерах по поддержке представителей малого и среднего бизнеса столицы в условиях пандемии коронавирусной инфекции.


    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы Астана Акимат Главная
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