Первый Президент Казахстана прибыл в Императорский дворец для участия в церемонии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев принимает участие в официальной церемонии интронизации Императора Нарухито, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Елбасы прибыл в Токио по приглашению Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Торжественное мероприятие проходит в государственном зале «Matsu-no-Ma» Императорского дворца. Для участия в нем прибыли делегации 177 стран.

В зал вошел император Нарухито и взошел на трон. После того, как его супруга императрица Масако также села на свое место, высокопочетные гости поприветствовали Императора с особым уважением. Императрица также совершит поклонение в храмах.

В данное время император Нарухито объявляет о своей интронизации всему народу и миру. Ожидается, что Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступит с речью от имени народа и возгласит «Го-сокуи о сюку-ситэ тэнно хэйка бандзай!» («В ознаменование восшествия на престол, да здравствует Его величество император!»).

Нарухито облачен в ритуальной одежде «gosokutai», предназначенной только императору.

В целом, для участия в церемонии прибыли короли таких стран, как Швеции, Эсватини, Лесото, Камбоджи, Бутаны, Тонго, Нидерландов, Испании, Бельгии, Малайзии, а также Президенты Туркменистана, Кыргызстана, Того, Нигерии, Финляндии, Венгрии, Кении, Бангладеша.

Напомним, правительство Японии 1 мая 2019 года объявило о новой имперской эре «Рейва», что означает «побуждение к миру и гармонии».

Нарухито является 126-м императором Японии и старшим сыном императора Акихито, отрекшегося от престола 30 апреля текущего года.

В 1982 году император окончил Университет Гакусюин. Также учился в Англии в оксфордском Мертон-Колледже. Император вместе с тем имеет ученую степень магистра исторических наук.