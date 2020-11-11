+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 6 °С
USD 429.01 EUR 506.4
RUB 5.62 CNY 64.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Первый потребитель подключен к газу в столичном ЖМ «Железнодорожный»

11 Ноября 2020 20:11
Поделиться:
Первый потребитель подключен к газу в столичном ЖМ «Железнодорожный»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ЖМ «Железнодорожный» полностью завершено строительство сетей газоснабжения. 11 ноября был подключен первый потребитель к газу. Начата процедура по дальнейшему поэтапному подключению потребителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Новости по теме
Какая часть вложений в «Сергек» уже возвращена инвесторам в Нур-Султане
Центральная котельная в Туркестане перешла на природный газ Новая паркур-площадка появится в Нур-Султане Цены на сжиженный нефтяной газ поднимать не планируется – Нурлан Ногаев

Как пояснили в акимате, для подключения жителей, которые провели внутренние сети газоснабжения, необходимо обратиться в офис АО «Казтрансгаз Аймак» по адресу пр. Республики, 24, БЦ «Парасат».

Также завершены строительно-монтажные работы в ЖМ Промышленный, Коктал-2, часть Агрогородка, ведутся опрессовочные работы. Подключение запланировано до декабря текущего года.

До конца года также появится возможность подключения к газу у жителей ЖМ Коктал-1.

В столице продолжаются работы по строительству внутриквартальных сетей газоснабжения в жилых массивах. Процесс газификации разделен на три этапа, поэтапно будут подключены все жилые массивы. Газификация позволит не только улучшить экологию и благоприятно скажется на здоровье жителей, но и значительно облегчит условия жизни жителей частного сектора.

Кроме того, цена за один кубический метр газа была снижена с 45 тенге до 34,6 тенге.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #ЖКХ  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив