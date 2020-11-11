Первый потребитель подключен к газу в столичном ЖМ «Железнодорожный»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ЖМ «Железнодорожный» полностью завершено строительство сетей газоснабжения. 11 ноября был подключен первый потребитель к газу. Начата процедура по дальнейшему поэтапному подключению потребителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.
Как пояснили в акимате, для подключения жителей, которые провели внутренние сети газоснабжения, необходимо обратиться в офис АО «Казтрансгаз Аймак» по адресу пр. Республики, 24, БЦ «Парасат».
Также завершены строительно-монтажные работы в ЖМ Промышленный, Коктал-2, часть Агрогородка, ведутся опрессовочные работы. Подключение запланировано до декабря текущего года.
До конца года также появится возможность подключения к газу у жителей ЖМ Коктал-1.
В столице продолжаются работы по строительству внутриквартальных сетей газоснабжения в жилых массивах. Процесс газификации разделен на три этапа, поэтапно будут подключены все жилые массивы. Газификация позволит не только улучшить экологию и благоприятно скажется на здоровье жителей, но и значительно облегчит условия жизни жителей частного сектора.
Кроме того, цена за один кубический метр газа была снижена с 45 тенге до 34,6 тенге.
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