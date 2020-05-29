Первый опыт спецсборов в Казахстане: чем запомнился призыв военнообязанных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Призыв военнообязанных на специальные сборы стала новостью, которая привлекла особое внимание казахстанцев этой весной, когда страна еще находилась в режиме чрезвычайного положения. Военнообязанных призвали для помощи в патрулировании населенных пунктов, санитарной обработке, дежурстве на блокпостах и других задачах. В этой связи, каким запомнился первый опыт специальных сборов для страны, рассказал в интервью МИА «Казинформ» начальник департамента территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных сил РК, полковник Ризат Колпашев.

- Организовать то, в чем не было опыта… С какими сложностями пришлось столкнуться при проведении специальных сборов военнообязанных?

- Все гладко пройти не могло, с учетом того, что мы проводим такие сборы впервые. Были определенные шероховатости в организации управления, которые мы в последующем решали в установленном порядке. Нам удалось выровнять эту вертикаль. Случались ситуации, когда наши военнослужащие выполняли задачи, несвойственные Вооруженным силам. Важно то, что мы анализируем замечания. Опыт полезен и дает возможность совершенствовать нашу нормативную-правовую базу, чтобы в дальнейшем не допустить каких-либо ошибок. Кроме того, опыт проведения специальных сборов показал, что территориальные войска тесно выполняют задачи с подразделениями органов внутренних дел и Национальной гвардии, так как задачи по обеспечению режима чрезвычайного положения идентичны, что при несении службы на блокпостах и патрулировании, так и по охране важных объектов.

- Максимальная продолжительность специальных сборов три месяца, когда они завершатся по всей стране?

- На сегодняшний день все 15 бригад территориальный обороны сборы завершили сборы, крайней была бригада территориальный обороны Павлодарской области, которая закончила сборы 24 мая.

- Будут ли добровольцы находиться на каком-то особом учете у Министерства обороны?

- Все военнообязанные, привлекавшиеся на сборы уже вернулись к обычной жизни. Они будут находиться на нашем учете – приписаны к различным воинским частям и подразделениям. Мы планируем поддерживать с ними связь и при необходимости будем дополнительно их привлекать на определенные мероприятия, включая сборовые.

- Практически все военнообязанные призвались добровольно, не имея опыта в подобной работе. Какую сторону нашего общества показали эти сборы?

- Опыт специальных сборов показал, что граждане нашего государства переживают за свою страну, ее независимость, безопасность и в тяжелое время не собираются отсиживаться в стороне. Молодые люди показали свою сознательность и неравнодушие по отношению к складывающейся ситуации. Это вызывает искреннюю гордость. Специальные сборы военнобязанных – первый опыт в нашей истории. На них призывали небольшими количествами, основную часть мероприятий в рамках режима ЧП покрывала армия, с первых дней задействованная в главных задачах. К примеру, в столице на сборы призвали 100 человек. При этом добровольцев с момента объявления Указа Президента в Нур-Султане и других городах было в разы больше. Режим ЧП и спецсборы дали нам понять важное: армия сделает все зависящее для обеспечения безопасности граждан, а простые парни и мужчины, буквально вчера работавшие в гражданской сфере, имеют активную гражданскую позицию, они патриотичны и готовы всячески помогать стране в непростые времена.

- Благодарим вас за интервью!



