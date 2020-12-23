Первый онлайн-аукцион для недропользователей в Казахстане принес 61 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане состоялись первые онлайн-аукционы на право разведки и добычи углеводородов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Торги стартовали в 10:00 по столичному времени, при этом вход в аукционный зал для участников был доступен с 9 утра.

В общей сложности на аукционах были реализованы права на разведку и добычу на семи участках. Вкупе стартовая цена по ним составила 263 млн тенге, которая в итоге выросла до 61 млрд, увеличившись более чем в 230 раз. По одному из участков стартовая стоимость выросла в 1000 раз.

Самые продолжительные торги состоялись по двум участкам: «Забурунье» и «Сарайшык». Аукционы по этим двум участкам стартовали в 10 утра и продолжались до самого вечера. В итоге, право разведки и добычи на участке «Забурунье» было реализовано за 16,3 млрд тенге, аукцион по нему завершился в 15:20.

Аукцион по участку «Сарайшык» продолжался до официального окончания в 17:00. Итоговая стоимость права разведки и добычи на участке составила 43 млрд тенге. При этом стартовая цена была 43 млн тенге.

Важно отметить, что посредством аукциона предоставляется право на недропользование, а не владение землей. Данное право регулируется Кодексом «О недрах и недропользовании», любые технологические процессы на участках будут рассматриваться в Центральной комиссии по разведке и разработке при Министерстве энергетики РК.

Получив право на недропользование, инвестор подписывает договор об аренде земли с местным исполнительным органом. Перед разработкой проектного документа каждый недропользователь обязан провести общественные слушания с участием местного населения.

Так как аукционы проводятся онлайн и анонимно, участники не видят друг друга. Эта информация недоступна и для специалистов Министерства энергетики РК, которое курирует проведение данных аукционов.

Сервис онлайн аукционов был запущен 1 сентября 2020 года на портале Реестра госимущества www.gosreestr.kz, разработчиком и держателем которого является АО «Информационно-учетный центр».

Эксперты ожидают, что новый механизм сделает рынок прозрачным и существенно сократит издержки, как для бизнеса, так и для государства.

Сегодня интерактивная карта, содержащая информацию о 82 участках, доступна для всех желающих. Для инициирования аукциона по каждому из объектов потенциальному инвестору достаточно подать заявку онлайн, после чего запускается процесс выставления на аукцион права разведки и разработки месторождения.

Следить за ходом торгов мог каждый желающий. Оператором, то есть АО «Информационно-учетный центр», по запросу Министерства энергетики РК, был создан отдельный публичный аукционный зал.

Все вырученные в ходе аукциона средства пополнят бюджет государства.