Первый олимпийский двоеборец в истории Казахстана продолжает выступление на Играх в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Пекине стартовали состязания по лыжному двоеборью, где от Казахстана принимает участие Чингиз Ракпаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первой частью соревнований стали прыжки с большого трамплина. Ракпаров «улетел» на дистанцию 111,5 метров и заработал 69.6 баллов. В итоговом протоколе он расположился на 38-м месте.

Вторая и финальная часть северной комбинации — индивидуальная лыжная гонка на 10 километров — стартует в 16:30.

Для Ракпарова данный старт уже второй на текущей Олимпиаде. Ранее он занял 41-е место по итогам двоеборья с нормальным трамплином. При этом Чингиз стал первым казахстанским лыжником-двоеборцем, выступившим на Олимпийских играх.