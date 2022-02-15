Новости
Первый олимпийский двоеборец в истории Казахстана продолжает выступление на Играх в Пекине
15 Февраля 2022 16:23
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Пекине стартовали состязания по лыжному двоеборью, где от Казахстана принимает участие Чингиз Ракпаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеКазахстанский лыжник-двоеборец завершил выступление на Олимпиаде в Пекине Гимнаст из Караганды завоевал бронзу на этапе Кубка мира НИИ спорта и спортивных достижений намерены создать в Казахстане
Первой частью соревнований стали прыжки с большого трамплина. Ракпаров «улетел» на дистанцию 111,5 метров и заработал 69.6 баллов. В итоговом протоколе он расположился на 38-м месте.
Вторая и финальная часть северной комбинации — индивидуальная лыжная гонка на 10 километров — стартует в 16:30.
Для Ракпарова данный старт уже второй на текущей Олимпиаде. Ранее он занял 41-е место по итогам двоеборья с нормальным трамплином. При этом Чингиз стал первым казахстанским лыжником-двоеборцем, выступившим на Олимпийских играх.Фото: Турар Казангапов, НОК РК
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстанский лыжник-двоеборец завершил выступление на Олимпиаде в Пекине
- 12 боксёров из Улытау заняли призовые места на турнире в Нур-Султане
- Гимнаст из Караганды завоевал бронзу на этапе Кубка мира
- НИИ спорта и спортивных достижений намерены создать в Казахстане
- Приложил все усилия для успешного выступления – шорт-трекист Абзал Ажгалиев
- Главный тренер сборной РК по прыжкам на лыжах с трамплина прокомментировал выступление спортсменов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047