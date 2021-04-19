Первый общегородской субботник прошел в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске прошел первый общегородской субботник, на который вышли 129 коллективов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, о предстоящем субботнике заранее уведомили 579 субъектов всех форм собственности и 350 жилых домов.

«Всего приняли участие 129 коллективов с охватом 1140 человек. Из 40 крупных предприятий приняли участие всего 8, из 14 рынков - 12. На субботник вышли 20 дорожных организаций, 7 строительных организаций, 37 школ и 28 детских садов, 16 детско-юношеских спортивных школ, 11 жилых домов, обслуживаемых ТОО «Жилищная служба» и 35 КСК с охватом 50 многоэтажных жилых домов. 319 сотрудников городского акимата убрали улицу Жамбыла и в Парке Первого Президента», - сообщили в пресс-службе.

Ранее 150 жилых домов провели уборку территории.

По информации пресс-службы департамента полиции, оперативники, следователи, криминалисты и другие службы аппарата областного и городского полицейских ведомств, сотрудники которых не были задействованы в дежурствах и нарядах, привели в порядок прилегающую территорию всех административных зданий ведомства.