Первый областной IT-Хакатон «Алтай-2019» стартовал в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области стартовал первый областной IT-Хакатон «Алтай-2019», который проходит в рамках IT-форума «Цифровой Казахстан-2019» под эгидой Года молодежи, реализации программы «Рухани Жаңғыру». Об этом передает МАИ «Казинформ».

С 21 октября по 13 ноября на сайте digitaleast.kz принимались заявки от желающих участвовать в Хакатоне. Таким образом, к соревнованиям было допущено 6 команд.

Молодые ребята в течение двух дней, с 18 по 20 ноября, будут разрабатывать проект социально значимого веб-приложения. Примечательно, что до старта соревнований юные программисты не знали тему, на которую им будет необходимо разработать приложение. Лишь во время открытия IT-Хакатона стало известно, что участникам предлагается организовать «мозговой штурм» в направлении использования информационных технологий в образовательных и спортивных учреждениях. Помогать ребятам будут специально приглашенные менторы из университетов области.





Заместитель руководителя аппарата акима ВКО Марина Гагарина поздравила участников с началом соревнований и пожелала им удачи.

«Сегодня мы с вами являемся свидетелями знаменательного события, которое стало подтверждением, что цифровизация – наше будущее. Казахстан делает огромные шаги для внедрения информационных технологий во все сферы жизни. В этом году более 80% государственных услуг переведено в электронный вид. Естественно, для этого необходимо, чтобы как можно больше специалистов работало в этой сфере. Хакатон – та площадка, где у вас есть возможность показать себя и свои силы, достичь прекрасных результатов», – сказала она.





20 ноября ребята будут защищать свои проекты, и презентовать жюри разработанные прототипы. В этот же день, во время проведения IT-форума «Цифровой Восток-2019», компетентные судьи подведут итоги и наградят победителей. Все участники будут награждены, но победитель получит грант в размере 2 млн. тенге от акима ВКО Даниала Ахметова на реализацию своей идеи.